Vom Getreidekorn bis zum Mehl ist es ein langer Weg

Glas, Alu und Plastik müssen raus



In der eigentlichen Mühle angekommen, wird schnell deutlich, dass sich in den letzten Jahrzehnten und vor allem Jahrhunderten nicht nur die Anzahl der Mühlen drastisch verändert hat, sondern auch das eigentliche Mahlen immer technischer wurde. «Müller ist in der Tat ein sehr komplexer Beruf», bestätigt Brunner und deutet auf die erste Maschine im ganzen Mahlprozess. Hier wird das Getreide gereinigt und diejenigen Bestandteile herausgefiltert, die im Mehl nicht erwünscht sind. Neben natürlichen Zutaten wie Streu, Unkrautsamen und kleinen Steinchen filtert die Maschine auch Glassplitter, Aluminium und Plastikteile heraus. «Was der Mensch in der Natur fortwirft, wird vom Wind in die Felder getragen und via Mähdrescher gelangt dieser Abfall ins Getreide», erzählt Brunner. 1 bis 2 Prozent des angelieferten Getreides wird aussortiert noch bevor es ans eigentliche Mahlen geht.



Im Weissmehl fehlen viele Vitamine und Mineralstoffe



Die Mühle in Oberembrach ist die letzte ihrer Art im Zürcher Unterland; sie kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Das heutige Gebäude samt Wirtschaft stammt aus dem Jahr 1648. Wurde sie früher mit Wasserkraft betrieben, so würde heute ohne Strom gar nichts mehr funktionieren. Die Brunners führen den Betrieb in vierter Generation. Für das Administrative sowie für den Mehlladen ist Urs Brunners Frau Margrith zuständig. Die beiden lernten sich während ihrer Lehrzeit in einem grossen Müllereibetrieb kennen: Urs machte die Ausbildung zum Müller, Margrith absolvierte das KV. Heutzutage lernen nicht mehr viele Junge den Beruf des Müllers oder der Müllerin. 2017 schlossen in der Deutschschweiz gerade mal 13 junge Erwachsene ihre Lehre ab. Im Moment bildet Brunner zwar keine Lehrling aus. Bei Interesse für eine Lehre mit Fachrichtung Lebensmittel kann man sich aber bei ihm melden.



Mittlerweile ist der Weizen, der momentan durch die Maschinen wirbelt, gereinigt. In mehreren Stufen verarbeiten die Walzen das Getreide nun in immer feinere Strukturen. Zuallererst muss das Mehlkorn von der Schale getrennt werden. Danach wird – ganz simpel ausgedrückt – Griess und Dunst zu Mehl. Immer wieder kontrolliert Urs Brunner das Produkt der verschiedenen Walzen. Eben taucht er einen kleinen Metallspachtel in die herausgesiebte Kleie, ein sehr ballaststoffreiches Nebenprodukt der Mehlherstellung. «Ein Teil der Kleie wird für Müeslis verwendet», erklärt Brunner, der grösste Teil lande aber in der Futtermittelindustrie. Vollkorn oder Grahammehle wären zwar die gesündesten Mehle, da sie viel mehr Vitamine und Mineralstoffe enthalten als helle Mehle, dennoch machen sie nur einen geringen Teil der hiesigen Mehlproduktion aus – die Brunners richten sich nach den Bedürfnissen ihrer Kunden. Über 50 Prozent der verkauften Mehle sind Weissmehle, für die nur der innerste Teil des Getreidekorns verwendet wird.