Sie feiern das Erwachsenwerden in der Kirche

Flavio Brunero

Ich glaube sehr an Gott und ich fühle mich wohl in der Kirche. Meinen Glauben hänge ich normalerweise nicht an die grosse Glocke und dränge ihn niemandem auf. Die Beziehung zu Gott ist für mich eine unter vier Augen.



Die Konfirmation bedeutet mir sehr viel, da sie ein wichtiger Schritt in Richtung Erwachsenwerden ist. Danach trage ich in der Kirche mehr Verantwortung. Auf den Gottesdienst mit dem Glaubensbekenntnis freue ich mich genauso, wie danach mit meiner Familie, auch den Verwandten aus Italien, den Tag zu verbringen. Wenn ich sie in Italien besuche, gehen wir auch gemeinsam in katholische Gottesdienste.



Das einzige, was mir am Konfirmationsunterricht nicht so gut gefallen hat ist, wenn wir «Ufzgi» hatten, wie zum Beispiel Psalmen auswendig lernen. Dafür war es umso schöner, wie wir als Gruppe immer stärker zusammengewachsen sind.