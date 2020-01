Ein Spaziergang gegen das Vergessen

Geschmuggelte Nachrichten



Einstieg in die S9 nach Hüntwangen-Wil. Der Bus fährt bis Lirenhof, Wil, danach geht es zu Fuss weiter. Die Tour beginnt im Buchenloo – da, wo die Schweiz endet. Kein Zoll, höchstens mal eine Grenzpatrouille weist auf diesen Umstand hin, und natürlich der grimmige Bundesadler im goldenen Schild.



In der vierten Generation betreibt die Familie Siegrist hier einen Bauernhof. Werner und Marianne Siegrist füttern die Tiere und hacken Holz zu «Schiitli». Den Zweiten Weltkrieg, die Gräuel, die ennet des Schwarzbachs begannen, haben sie natürlich nicht miterlebt – wohl aber ihre Grosseltern. Vor dem Krieg sei die Grenze viel weniger streng gehandhabt worden, erzählt Werner Siegrist. «Kinder kamen von Dettighofen her nach Wil zur Schule.» Als die Grenze 1939 geschlossen wurde, war die Kommunikation schwieriger, gefährlicher geworden. «Meine Grossmutter versteckte jeweils im Hühnerhäuschen die Zeitung», so Siegrist. So seien die deutschen Zöllner an Nachrichten über ihr eigenes Land gekommen – sie wurden sonst im Unwissen gehalten.



Der Fussmarsch führt durch Felder und ein kleines Wäldchen nach Süden. Ennet dem Hügel, an der Dorfstrasse, lädt das Restaurant Sternen an diesem bissig kalten Januartag zu Hackbraten und einer Spätzlipfanne ein. Mindestens zwei Mal jährlich finden hier die Gemeindeversammlungen statt. In den 1930er Jahren lud dort auch die «Nationale Front» (NF) zu Treffen ein.



Die «Fröntler» erhielten im Lauf des Jahres 1934 massiven Zulauf; fast jeden Monat fand eine Kundgebung oder Mitgliederversammlung statt. Die meisten der Treffen dieser faschistischen Partei fanden in Rafz statt; doch auch im Wilemer «Sternen» gab es Gespräche. Mitunter trug am 15. Dezember 1934 «Kamerad Hofer» über die Nationale Front und die Bauern vor. Die NF paarte einen verbissenen Antisozialismus mit Antisemitismus und hatte Erfolg damit: Bei den Kantonsratswahlen im Jahr 1935 erhielt sie in Wil 16 Prozent der Stimmen, in Wasterkingen 11, und in Rafz gar 25 Prozent. Dort soll der historische Rückblick denn auch enden – vorher aber bringt der Bus die wenigen Passagiere zurück zum Bahnhof. Es geht ins Rheinstädtchen, dahin, wo eines der wenigen Happy-Ends wartet.