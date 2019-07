Ein Heulen geht um in Neerach

So flauschig die Huskys auch aussehen mögen – sie waren und sind den Tschuktschen und den Inuit primär als Arbeitstiere treue Begleiter. Bei ausreichendem Training sind sie in der Lage, das Neunfache ihres eigenen Körpergewichts zu ziehen. Diese Energie will das kräftige Tier auch loswerden – selbst im Sommer. Es sei ein Mythos, dass Huskys die Wärme nicht ertragen würden, sagt Manfred Maier. «Da, wo sie herkommen, ist es im Sommer auch 30 Grad heiss.» Die Beschäftigung der Tiere sei aber zeitintensiv und gerade im Sommer nichts für Langschläfer. Fast jeden Morgen gegen halb fünf in der Früh spannen die Maiers ihre Hunde vor den Wagen oder das Velo und drehen eine ausgiebige Runde. Tagsüber erfrischen sich die Energiebündel dann im Gartenteich, toben sich auf dem 700 Quadratmeter grossen Umlauf aus («dann will man ihnen aus dem Weg gehen») oder ruhen sich aus. Kommt mal einer der Pappenheimer zu kurz, habe jeder seine eigene Art, um Aufmerksamkeit zu buhlen – sei es mit aufdringlichem Heulen oder auch darin, den Gartenrosen die Köpfe abzubeissen.



So richtig blühen die aufgeweckten Vierbeiner aber doch im Schnee auf. Jedes Jahr nimmt das Rudel unter Führung des «Mushers» Manfred Maier an Hundeschlittenrennen teil. Allein diesen Winter waren es sieben an der Zahl, darunter in Studen SZ, Splügen, Lenk oder Kandersteg. Ganz vorne am Schlitten laufen die achtjährige Nuka und der knapp dreijährige Malik, weil sie am besten auf die Kommandos hören. «Aber auch die haben ihren eigenen Grind», weiss Manfred Maier.