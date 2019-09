Jährlich 4000 Einsätze für Tiere in Not

Ein leichter Regen und Windböen ziehen über das Unterland. Für junge Wildtiere kann dieses Wetter besonders gefährlich werden, so auch heute. Der Tierrettungsdienst in Winkel erhält um 8 Uhr bereits den vierten Einsatz dieses Tages: Ein Vogel, ein nicht flügger Star, ist in Rümlang vom Dach eines Industriegebäudes gefallen. Bevor Patrick Huber, seit drei Jahren festangestellter Rettungsfahrer, losfährt, begibt er sich in die Absonderungsstation und macht acht junge Hausrotschwänze für den Transport bereit.



Im Tierheim Pfötli werden vorwiegend gerettete Haustiere untergebracht, aber auch Wildtiere. In den drei Absonderungsstationen werden die Tiere während den ersten Wochen einzeln gehalten und betreut. Dadurch wird verhindert, dass sich Krankheiten im Tierheim ausbreiten. Nach ihrem kurzen Aufenthalt im Tierheim kommen die Hausrotschwänze mit auf den Einsatz und werden später zusammen mit dem Star, den Huber in Rümlang birgt, in die Voliere nach Zürich gebracht. In dieser Vogelpflegestation werden die Tiere aufgepäppelt und, wenn sie gesund sind, wieder freigelassen.



Neue Herausforderungen



So kann die Schicht eines Tierrettungsfahrers beginnen. Etwa 4000 Rettungseinsätze fahren die Tierretterinnen und Tierretter pro Jahr. Dabei sind drei festangestellte Fahrer und rund 50 freiwillige Helferinnen und Helfer so rund um die Uhr und das ganze Jahr über im Einsatz. Sie sind oft die erste Anlaufstelle für die Erste Hilfe oder den Transport verletzter Tiere. Einen herkömmlichen Tag gibt es für Huber und seine Kollegen aber eigentlich nicht. Er fährt von einem Einsatz zum anderen, sei es nun ein Transport oder eine Rettung, jede Fahrt bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Was ihn genau erwartet, weiss er oft nur in groben Zügen. «In der Regel mache ich mir erst ein Bild, wenn ich vor Ort bin», sagt Huber. «Es ist meistens sowieso anders als erwartet.»



Es komme auch vor, dass man Einsätze fahren muss, die leer ausgehen. Dies, weil viele Personen beispielsweise nicht unterscheiden können, ob ein Vogel tatsächlich verletzt und auf Hilfe angewiesen ist. Oftmals handelt es sich um Jungtiere, die noch nicht fliegen können, aber von ihren Eltern am Boden weiter gefüttert werden.



Seit Anfang 2018 erlaubt das Gesetz nur noch eine eingeschränkte Rettung von Wildvögeln. Seither dürfen nur noch Segler, Schwalben, Greifvögel sowie geschützte Singvögel, die nicht schwer verletzt sind, gerettet werden. Auch andere Wildtiere, wie beispielsweise Eichhörnchen und Igel, werden gerettet und in spezialisierten Auffangstationen untergebracht.



Der nächste Halt ist so auch die Greifvogelstation in Berg am Irchel. Dort holt Patrick Huber einen Turmfalken mit einem verletzten Flügel und einen Schwarzmilan mit Verdacht auf Vergiftung ab. Die beiden Vögel werden zu ihrem eigenen Schutz gut verpackt in Transportboxen untergebracht. Sie müssen sofort ins Tierspital gebracht werden. Auf dem Weg nach Rümlang, wo vier weitere Jungvögel abgeholt werden müssen, geht ein Notruf ein. In Opfikon wurde ein Hund angefahren.