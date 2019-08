Privat im Unterland übernachten

Etwas abseits des Klotener Stadtzentrums, in Richtung Egetswil, lebt Frédéric Wolf. Im Jahr 2000 ist der gebürtige Genfer nach Zürich gezogen, seit 2005 lebt er in Kloten. Dort bietet er sowohl ein Privatzimmer von 18 Quadratmetern mit drei Betten als auch eine ganze Wohnung von 35 Quadratmetern an. «Das Studio hat einen separaten Eingang, einen Balkon sowie Zugang zum Garten», erklärt Wolf.



Dank der unmittelbaren Nähe zum Flughafen, den man vom Einzelzimmer aus sogar sehen kann, ist er ein gut besuchter Gastgeber. «Deshalb habe ich für meine Gäste auch einige Restauranttipps und Sehenswürdigkeiten in der Nähe zusammengestellt», schildert er. Als einer von wenigen Airbnb-Usern bietet er auch eine Minibar an. «Derzeit kommen viele Leute aus den USA zu mir – und oft mit Jetlag. Da ist es schön, wenn ich ihnen etwas anbieten kann.»



Wolfs Ziel: «Ich will die Menschen so empfangen, wie ich selber auf Reisen empfangen werden möchte.» Und: Auf seinem Internetauftritt hält er fest, dass Menschen aller Religionen, jeder Herkunft oder sexuellen Orientierung bei ihm willkommen sind. «Das wäre eigentlich auch in den Airbnb-Richtlinien vorgegeben, aber mir ist es wichtig, es auf der Seite nochmals festzuhalten.» Von seinen Gästen hat er indes in achtzig Prozent der Fälle nicht allzu viel; nur gerade etwa jeder fünfte hat Interesse daran, wie die Schweiz ist. «Dann nehmen wir aber schon auch einen Apéro in der Pergola zusammen», erzählt Wolf. Festgestellt habe er auch, dass Personen aus Südkorea vermehrt reisen würden. Das bringe auch mal kulturelle Konflikte mit sich – vor allem aber sprachliche, wenn die Gäste kein Englisch sprechen.