Magenbrot gibts nicht nur an der Chilbi, sondern auch im Hofladen

Pinar Abdullatif mischt Zucker, Mehl, Kakao und Backpulver mit Zimt und Nelkenpulver. Zum Schluss gibt sie Wasser dazu und vermengt das Ganze zu einem zähen Teig. Diese simplen Zutaten bilden die Basis eines Gebäcks, für das die Kunden gerne Schlange stehen. Ein Gebäck, das die gebürtige Irakerin hier in Steinmaur kennen und lieben gelernt hat: Magenbrot. Seit zehn Jahren arbeitet sie in der Backstube von Eglis Hofladen. «Ein Glücksfall», wie Chefin Jolanda Egli sagt. «Ich habe damals bei der Gemeinde angefragt, ob sie jemanden wüssten, der mir in der Backstube helfen könnte», erzählt sie, «und so hat man mir Pinar empfohlen.»



Herbstzeit ist Magenbrotzeit



Nachdem der Teig vermischt ist, streichen ihn die beiden Frauen auf den Blechen aus. Eine klebrige Angelegenheit. Danach schieben sie die Bleche in den Ofen. Pinar Abdullatif stellt das Magenbrot von Oktober bis mindestens Ende November immer montags her. Ist die Nachfrage besonders gross, sorgt sie während der Woche noch einmal für Nachschub. Sie hilft auch bei der Herstellung von Wähen, Sandwiches, Butterbrezeli und vielem mehr, doch für das Magenbrot ist sie die Spezialistin. «Ich esse es auch sehr gerne», sagt sie mit einem Lächeln.



Zwischen Stoffwindeln und Zöpfen



Im Hofladen der Familie Egli werden neben dem eigenen Brot viel süsses Gebäck wie Holländerli, Spitzbuben oder Blechkuchen, aber auch Fleisch vom eigenen Hof, selbstgemachte Teigwaren sowie Gemüse und Früchte aus der Region angeboten. «In all den Jahren ist das Sortiment immer grösser geworden», sagt Jolanda Egli. Dabei habe alles in sehr bescheidenem Rahmen angefangen. «Ich habe zwischen dem Waschen von Stoffwindeln damit begonnen, Zöpfe zu backen», erinnert sich die Mutter dreier mittlerweile erwachsenen Kindern. «Als ich dann in einem Hofladen in St.Gallen Spitzbuben gekauft und probiert habe, musste ich sagen ‹das kann ich besser›.» In ihrer Wohnküche hat Egli danach angefangen Guetsli und Teigwaren herzustellen. Als die Familie 2002 vom Stöckli ins Elternhaus umziehen konnte, hatte die leidenschaftliche Bäckerin auch endlich mehr Platz. Wo einst ein Teil des Stalls war, arbeiten heute neben der Chefin vier weitere Frauen.



An diesem Morgen – nachdem das Ruchbrot längst im Laden ist – kochen sie Himbeerkonfitüre, backen Amaretti, stechen Spitzbuben aus – oder fertigen eben das beliebte Magenbrot.