Mäusefresser ohne Flügel sind willkommen

Tiere lieben den Flughafen. Für sie ist das knapp 900 Hektaren grosse, eingezäunte Areal eine ideale Rückzugsmöglichkeit. Hier leben sie unbehelligt von Autos und Menschen. 75 Hektaren davon bilden eines der grössten zusammenhängenden Naturschutzgebiete des Kantons. Diese Naturoase ist der Arbeitsplatz von Sandro Stoller. Er ist Leiter Wildtiermanagement des Flughafens Zürich. Wer mit ihm über das Gelände fährt, fühlt sich wie auf einer Safari. Da erspäht er einen Biber unter der Wasseroberfläche, dort zeigt er einen Dachsbau oder die Spuren eines Hermelins. Nur das einzige Reh auf dem Areal hat sich schon länger nicht mehr blicken lassen. Es scheint, als sei Stoller gar nicht so unglücklich darüber, denn eigentlich müsste er – der 33-Jährige besitzt das Jagdpatent – es dann erlegen. Es könnte unvermittelt im falschen Moment über die Rollbahn rennen.



Kleine Vögel, grosse Vögel



Immer wieder schweift Stollers Blick in Richtung Himmel. Dabei hat er weniger die startenden und landenden Maschinen im Visier als vielmehr die unzähligen Vögel: Rotmilane und Mäusebussarde ziehen ihre Kreise, von weitem nähert sich ein Schwalbenschwarm. Was das Herz eines Ornithologen erfreut, lässt Stoller seufzen. Vögel in Pistennähe sind für ihn vor allem eins: ein Sicherheitsrisiko. Andere Tiere lassen sich durch einen Zaun fernhalten, Vögel nicht. Sie lassen sich auch vom Lärm nicht abschrecken. Was für sie zählt: mit wenig Aufwand zu möglichst viel Nahrung kommen. Diese Rechnung scheint am Flughafen aufzugehen.



Geraten einzelne Tiere oder Vogelschwärme in ein Triebwerk, kann das gefährlich werden. Man erinnere sich an Chesley Sullenbergers Notwasserung auf dem Hudson River vor zehn Jahren. Grund für den Triebwerkausfall war eine Kollision mit Wildgänsen. Zum Glück gehen Vogelschläge nur selten so dramatisch aus. Viel häufiger sind Triebwerkschäden, damit verbunden immense Reparaturkosten und Flugzeuge, die den Airlines für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Stoller und seine Kollegen müssen dafür sorgen, dass es möglichst selten soweit kommt. Die europäischen Flugsicherheitsbehörden machen klare Vorgaben bezüglich Prävention. «Passiert ein Vogelschlag, müssen wir nachweisen, dass wir alles versucht haben, dies zu verhindern.»