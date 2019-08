Katzen trösten, aktivieren und verlangen nichts

Gerade wegen ihrer Selbständigkeit sind Katzen die weitaus beliebtesten Haustiere in Alters- und Pflegeheimen. Das hat eine schweizweite Umfrage des Schweizer Tierschutzes STS im Jahr 2018 ergeben (siehe Kasten). Die Rückmeldungen haben auch gezeigt, welch positive Erfahrungen die Heime mit den Tieren erleben. Die meistgenannten waren: Freude und Abwechslung im Alltag, Fördern von Kontakten und Kommunikation unter den Bewohnern und Beruhigung von dementen Patienten.



All dies kann Helena Huber, Abteilungsleiterin Pflege und Betreuung im Bachenbülacher Baumgarten bestätigen. «Menschen, die sonst kaum etwas sagen, sprechen plötzlich, wenn eine Katze in ihrer Nähe ist.» Nicht wenige Bewohner seien einst in ländlicher Umgebung aufgewachsen: «Die Tiere erinnern sie an ihre Kindheit und Jugend.» Das löst besonders bei dementen Personen oft erstaunlich positive Reaktionen aus. «Sie können plötzlich wieder Nähe zulassen, vermutlich auch, weil die Tiere überhaupt nichts von ihnen erwarten.» Zudem gäbe es Katzen, die spüren, wenn es den Bewohnern schlecht geht. «Bei uns lebt eine depressive Frau. Immer wenn sie weint, legt sich Katze Lexi zu ihr ins Bett», sagt Huber. Und wenn jemand die Tiere nicht mag? «Dann kann die Zimmertüre jederzeit zu bleiben.» Ausserdem würden die Tiere sehr genau spüren, bei wem sie willkommen sind.



Kaum Konflikte



Zu Konflikten, weil eine Katze in fremdes Territorium eindringt, käme es eher einmal, wenn jemand privat ein Tier halte. Das erlaubt die Stiftung in den Alterswohnungen – vorausgesetzt die Bewohnerinnen und Bewohner können sie selber pflegen und versorgen. Grundsätzlich kann man in eine Wohnung jede Art von Haustier mitbringen, wenn dieses dort gemäss den Vorgaben artgerecht gehalten werden kann. Kann jemand nicht mehr für sein Tier sorgen, wird dieses in der Regel ins Tierheim gebracht.



Sowohl im Grampen als auch im Bergli gibt es regelmässsig Besuch von Freiwilligen mit Therapiehunden. «Auch dieses Angebot wird sehr geschätzt», sagt Nermi Daki. Im Bergli waren vergangenes Jahr gar Therapie-Meerschweinchen zu Gast. «Es war wunderbar zu beobachten, wie die Bewohner auf die kleinen Tiere reagiert haben», sagt Hunziker. Die Stiftung ohne Vierbeiner – das kann er sich jedenfalls nicht mehr vorstellen.