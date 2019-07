Liebevolle Betreuung für die tierische Fracht

«Es gibt klare Vorschriften der Internationalen Luftverkehrsvereinigung IATA für den Transport», sagt Müller. IATA So gehören beispielsweise als gefährlich eingestufte Rassen in eine spezielle Holzbox mit verstärktem Metallgitter. «Das ist gut so», sagt die Tierpflegerin. Mehr als einmal hat sie erlebt, dass ein Hund - meist aus Langeweile - eine oder gar mehrere Plastikboxen durchgebissen hat.



Passiert ist ihr und ihren Kollegen aber noch nie etwas. «Reisen ist für ein Tier immer auch mit Stress verbunden», sagt Müller. Diesen könne man mit ein paar einfachen Tipps reduzieren. So sei es wichtig, das Tier an den Aufenthalt in der Box zu gewöhnen, indem man es darin füttert oder schlafen lässt. Auch ein getragenes Kleidungsstück des Besitzers kann beruhigend wirken. «Es muss ja nicht gleich der ganze Schrank sein», sagt Müller lachend. Sie hat kürzlich ein grosses Bündel Blusen und Hosen aus einer Hundebox gefischt. Einige Besitzer verabreichen dem Liebling Beruhigungsmittel. «Das sollte unbedingt mit dem Tierarzt besprochen werden», findet Müller. «Schliesslich weiss man nie, wie das Tier in luftiger Höhe darauf reagiert.»