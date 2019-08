Lebensplätze für ehemalige Sportpferde

Vor vier Jahren endete die Sportkarriere von Remedial: Im Oktober 2015 bestritt die heute zwölfjährige Vollblutstute ihr letztes Rennen. Insgesamt ist Remedial – kurz Remy – an 39 Galopprennen in In- und Ausland gestartet. Dabei hat sie 8 Siege und 24 Plätze erreicht.



Mit ihren Leistungen hat die Schimmelstute ihren ehemaligen Besitzern eine Gewinnsumme von 160'000 Franken eingebracht. Ihre Spezialität war es, vom letzten Platz aus nach vorne zu sprinten, was ihr den Spitznamen «Schimmel-Turbo-Lady» einbrachte.



Ihre letzten Besitzer, die Stallgemeinschaft Allegra, suchte danach einen guten Platz für die Stute. Jedoch war ihr Rücken sehr empfindlich geworden und es war unklar, ob sie noch geritten werden konnte. «Deshalb entschied ich mich, Remedial zu übernehmen und ihr auf dem Burgstallhof ein zweites Leben zu ermöglichen», erklärt Patrica Kern, Präsidentin des Vereins «Zweites Leben für Sportpferde».