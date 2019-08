Lamas erobern die Herzen der Menschen

Albert Meier ist immer wieder fasziniert, wie selbstverständlich die Kinder mit den Lamas umgehen. Er hat aber auch beobachtet, wie die lautesten Jungs am zurückhaltendsten sind, wenn es darum geht, das Lama zu führen. «Mädchen gehen diese Aufgabe in der Regel selbstbewusster an.» Und noch etwas ist ihm während all den Jahren aufgefallen, in denen Kinder in Kontakt gekommen sind mit seinen Lamas: «Keines ist gegangen, ohne ein Tier zu streicheln.» Er verrät auch, dass die Kinder immer in das Lama gerade verliebt sind, das sie jeweils zu zweit führen. »Die Augen sind es, von denen sich die Menschen sofort angezogen fühlen», sagt Meier und spricht dabei auch grad für sich selber.



Allein in diesem Jahr haben bereits 15 Schulreisen bei Meiers auf dem Hof haltgemacht. Die Schülerinnen und Schüler führen die Lamas auf den Höriberg. «Der Ausflug dauert jeweils rund zwei Stunden», erklärt Meier. Immer an den gleichen zwei Stellen wird eine Pause eingelegt, damit die Tiere fressen können. «Die wissen das ganz genau. Ihnen das nicht gewähren zu wollen, bringt nichts. Sie machen nämlich keinen Schritt weiter, ohne vorher etwas zu futtern.»



Meier beschränkt sich bei diesen Spaziergängen nicht nur auf den Kontakt zwischen Mensch und Tier. Er erklärt den Mädchen und Buben auch, was auf den Feldern wächst, und lässt sie auch mal von den reifen Ähren pflücken. «Solche Ausflüge in der Umgebung eignen sich bestens, um ein bisschen Naturkunde zu betreiben», ist er überzeugt.



Sehr beliebt sind Kindergeburtstagsfeste mit Zvieri auf dem Hof in Höri, die Albert Meier und seine Frau Greth für bis zu zehn Kinder ab sieben Jahren ausrichten. Höhepunkt ist der Spaziergang zusammen mit den Lamas, die von den jungen Gästen selber an der Leine geführt werden. «Niemand muss Angst haben, es passiert nichts.» Lamas sind friedliche Tiere, die sich gut führen lassen. Zum Reiten sind sie jedoch nicht geeignet, da sie im Passgang gehen wie die Kamele, zu deren Gattung die Lamas gehören.