Vom Kuhstall in die Käserei sind es nur ein paar Meter

Zu schmecken scheint das Heu auch denjenigen Kühen, die bereits gemolken sind. Gierig schlingen sie die trockenen Gräser und Kräuter hinunter. Bernadette Ringler versorgt ihre Schützlinge laufend mit frischem Heu. Sie fungiert an diesem frühen Morgen als Springerin und ist dort im Einsatz, wo sie gerade gebraucht wird. «Ich schaue, dass alles läuft», sagt sie und erzählt, dass es bei den Kühen eine feste Hierarchie gibt: «Die älteren Tiere geben den Takt an und werden zuerst gemolken. Junge Kühe müssen sich erst einmal hinten anstellen.»



Inzwischen ist der erste Teil der noch «kuhwarmen» Milch bei Dominik Marconi in der wenige Meter entfernten Käserei angekommen. Aus 130 Litern stellt er rund 13 Kilogramm Weich- und Rauchkäse her, aus 160 Litern entstehen 60 Kilogramm Quark. Die Zeit, bis die Milch 72 Grad erreicht hat, überbrückt er mit dem Abfüllen von Joghurt. Entstanden ist das angesäuerte Milchprodukt einige Tage zuvor und muss nun noch in Gläschen portioniert werden. Hilfe erhält er dabei von Magdalena Wichser, die wie er von der Familie Weidmann im Teilzeitpensum angestellt ist. Die junge Frau hat in den vergangenen Monaten Früchte und Beeren vom Hof mit Zucker eingekocht und vermischt diese «Konfitüren» nun mit dem Naturjoghurt. So entstehen unter anderem die Sorten Zwetschgen-Zimt oder Brombeer.



Mittlerweile hat die Milch im grossen Kessel die erforderliche Temperatur für die Pasteurisation erreicht und Dominik Marconi kann sie wieder auf 33 Grad abkühlen. Danach mischt er die Bakterienkulturen darunter. «Die sorgen für die Milchsäuregärung und geben einen guten Geschmack», erzählt der Fachmann. 30 Minuten lang dürfen sie nun in der Milch einwirken. Dann folgt die Zugabe von Lab. Mit Rüebisberger Quellwasser verdünnt, bewirkt das Lab, dass sich die Milch zu einer gallertartigen Masse verdickt. Nun heisst es wieder gut 30 Minuten warten. Zeit für eine Kaffeepause.