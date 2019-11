Jim Knopf dampft durch Niederhasli

Auf den grossen Tischen im Werkraum des Zentralschulhauses in Niederhasli stehen halbfertige Modelle von Landschaften, Bastelmaterial in Kisten, Farbstifte und Leimtuben in Becher sowie verschiedenes Werkzeug, das verstreut herumliegt. Dazwischen bewegen sich die 21 Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse von Rune Dubath, der ein begeisterter Modelleisenbähnler ist. Die Arbeiten der Kinder sind fast fertig. Wenn alle Einzelteile zu einer Einheit zusammengefügt sind, ergibt sich eine 14 Meter lange Strecke, auf der die Modelleisenbahn durch sämtliche Gebiete fährt, die in der Geschichte von Jim Knopf und Lukas vorkommen.



Klassenprojekt läuft seit den Sommerferien



Der internationale Tag der Modelleisenbahn findet dieses Jahr am 2. Dezember statt. In diesem Zusammenhang steht das Schulprojekt von Lehrer Dubath. «Die Geschichte eignet sich sehr gut für den Gedanken ‹miteinander sind wir stark›», sagt er. «Darin sind alle Nationen eingeschlossen, das passt auch gut zu unserer Klasse.»



Seit den Sommerferien beschäftigen sich die Mädchen und Buben mit der Geschichte und ihrer Umsetzung als Erlebniswelt. «Wir haben das Thema in sämtlichen Unterrichtsfächern aufgegriffen», sagt Dubath. Sie haben das Buch gelesen, den Film gesehen, später die Figuren gezeichnet und den Text dazu verfasst, sodass ein Comic entstanden ist. Im Fach Mensch, Natur und Technik lernten die Kinder, wie eine Dampfmaschine funktioniert und der Stromkreis für die Modelleisenbahn geschaltet wird.



Mit Mathematik und Geometrie zu tun hatten die Planzeichnungen als Vorbereitung für die Herstellung der Landschaft. «Jedes Kind bastelte Häuser aus Papier mit offenem Dach, damit sie sahen, wie viel Platz das Gebäude auf dem Modell braucht.» Dazu malten sie Strassen für Spielzeugautos und Grünflächen, die unverbaubar bleiben.