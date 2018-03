Ein Informant aus Winterthur erhält Morddrohungen, weil er verpfiffen wurde und ein Polizist, der ihn anwies Infos aus dem Verbrechermilieu einzuholen, wird rechtskräftig verurteilt: Erstmals kommt etwas Licht in das Spitzelwesen der Kantonspolizei Zürich – ein, wie sich zeigt, hochproblematischer Bereich.

2100 Franken hat der serbische Staatsangehörige *Dragan Petrovic bis heute von der Kantonspolizei Zürich ausbezahlt erhalten. Geld von der Polizei? Das klingt kurios. In vertraulichen Unterlagen, die dem «Landboten» vorliegen, werden die Zahlungen jedoch bestätigt. Demnach hat Petrovic als Privatperson über mehrere Jahre verteilt, je dreimal 500 Franken und einmal 600 Franken erhalten. Ohne jemals bei der Polizei angestellt gewesen zu sein.Laut den Unterlagen erfolgten die Auszahlungen im Sinne einer Pauschalentschädigung. Unter anderem auch als «Dank für das Engagement». Gemeint sind Petrovics Informantendienste für die Kantonspolizei Zürich. «Dank meiner Informationen kam es zu rund 100 Festnahmen», behauptet er in einem Gespräch mit dem «Landboten». Er sei als Informant gar so erfolgreich gewesen, «dass mich ein anderer Zürcher Fahndungschef abzuwerben versuchte».



Informant war psychisch krank



Belegt ist laut den vorliegenden Akten: Petrovic war von August 2011 bis im Mai 2015 sowohl als Informant (gab von sich aus Infos an die Polizei weiter) als auch als Vertrauensperson (handelte im Auftrag der Polizei) für die Kantonspolizei Zürich im Bereich der Vorermittlungen tätig. Primär im Raum Winterthur. Er gab der Polizei vor allem Insiderwissen aus dem Drogenmilieu weiter. Aber auch Informationen im Zusammenhang mit dem internationalen Verbrechen.







Der 47-jährige Serbe war laut seinem Anwalt bis zur Zusammenarbeit mit der Polizei noch nicht vorbestraft. Er lebte in den letzten Jahren vorwiegend in Winterthur und litt seit Jahren unter Depressionen (Das belegen auch Gutachten). Das hinderte die Polizei allerdings nicht daran, ihn mit gefährlichen Operationen zu beauftragen, in denen er in unmittelbarem Kontakt mit Kriminellen stand.



Warum setzt man sich diesen Gefahren aus? «Ich habe die Risiken lange Zeit unterschätzt», sagt Petrovic. «Doch die Zusammenarbeit mit der Polizei hat mir geschmeichelt. Ich war gefragt und beliebt. Und mit jedem neuen Erfolg erhielt ich noch mehr Bewunderung und Anerkennung.»



Offene Fragen zu den Prämien



Dass Petrovic tatsächlich erfolgreich gewesen sein musste, darauf deuten neben seiner mehrjährigen Zusammenarbeit mit der Kapo auch die bereits erwähnten Zahlungen hin. Doch wo sind diese «Erfolgsprämien» verbucht? Gibt es einen Budgetposten «Sonderprämien für Spitzel»? Und welche Aufsichtskontrollinstanz ausserhalb der Polizeibehörden weiss wie viele Spitzel im Kanton wie viel Geld erhalten? Auch auf mehrmalige Nachfrage hin, lehnt es die Kantonspolizei kategorisch ab diese Fragen zu beantworten. Man könne aus «polizeitaktischen Gründen» dazu keine Stellung beziehen. Diese Antwort irritiert Sicherheitspolitiker des Zürcher Kantonsrates. Sie wussten nicht einmal, dass die Spitzel Geld erhalten (siehe Artikel rechts).



Gibt es eine schwarze Kasse?



Petrovic hingegen kann die abwehrende Haltung der Polizei gut nachvollziehen. Es liege in der Natur der Sache, dass die Kapo Zürich nicht wolle, dass in den ganzen Bereich «Polizeispitzel» Licht reinkomme. Er verweist in diesem Zusammenhang auf eine «schwarze Kasse». Offiziell habe er zwar tatsächlich gut zweitausend Franken erhalten. «Dazu kamen aber noch ein paar Tausend Franken, die mir aus einer schwarzen Kasse bezahlt wurden», sagt Petrovic. «Wenn ich mal wieder eine Rechnung nicht bezahlen konnte, ging ich zum Fahndungschef und erhielt postwendend das benötigte Geld.» Doch ob diese Aussage zur schwarzen Kasse stimmt, lässt sich derzeit nicht beweisen. Die Kantonspolizei Zürich bestreitet, dass es eine solche Kasse jemals gegeben hat.



Ein anderer Sachverhalt, den Petrovic erwähnt, ist hingegen klar belegt. Und es ist vor allem dieser, der verständlich macht, weshalb der frühere Spitzel der Kantonspolizei sich erstmals für den Weg an die Öffentlichkeit entscheidet. Denn normalerweise hat weder die Polizei noch der Informant ein Interesse daran, Gefahr zu laufen, enttarnt zu werden.



Wer hat Petrovic verraten?



Petrovic hatte während seiner Zeit als Spitzel Kontakt zu einer international tätigen Verbrecherbande. Als einige Männer des Clans in die Schweiz kamen, gelang es ihm, sich mit diesen Personen direkt zu treffen. Fortan begleitete er sie und brachte sie im Auftrag der Polizei in einem Hotel unter. Petrovic hatte sodann nicht nur erfahren, wo die Schwerverbrecher zuletzt im Ausland Raubüberfälle durchführten, sondern auch wann und wo sie die nächsten in der Schweiz geplant hatten. Dank diesen Hinweisen konnten die Verbrecher nur wenige Tage später gefasst und in ein europäisches Land ausgeliefert werden. Doch dieser Grosserfolg hatte für Petrovic ein bitterböses Nachspiel. Denn obschon man ihm während der Zeit seiner Spitzeltätigkeit Vertraulichkeit und die Geheimhaltung seiner Identität zusicherte, wurde er de facto enttarnt. Das geht aus einem abgefangenen Schreiben hervor, das einer der verhafteten Räuber von seiner Gefängniszelle aus im Ausland seinem Clanchef zukommen lassen wollte. Die Mitteilung liegt dem «Landboten» vor. In der übersetzten Version heisst es dazu an einer Stelle: «Nach fünf Tagen gingen wir zum Untersuchungsrichter. Er sagte uns, dass wir dank eines Informanten verhaftet wurden.» Auch wenn der Name von Petrovic nicht explizit erwähnt wurde, war den Verbrechern sofort klar, dass es sich nur um ihn handeln konnte. Alsbald erhielt der Serbe Morddrohungen. Der Absender war eindeutig.