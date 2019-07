«Hunde geben uns die Nähe zur Natur zurück»

Frau Steiger, vor dreieinhalb Jahren haben Sie Frau Ott als Verhaltenstherapeutin in Ihren Praxisbetrieb einbezogen. Warum halten wir heute noch Hunde?



Susanne Steiger: Ich vermute, dass der zunehmende Mangel an Emotionalität in unserer Gesellschaft, die Leere und all die Feindseligkeiten dazu führen, dass wir sie öfter mit Tieren ausleben. Wir empfinden Glück mit Tieren, weil sie unsere ach so menschlichen Eitelkeiten ansprechen: Ein Hund interessiert sich bedingungslos dafür, wie es mir geht. Ob nun ein Überlebensprinzip dahintersteht oder nicht – es schmeichelt mir.



Pamela Ott: Unser Verhältnis zu Hunden hat sich grundlegend geändert. Wir haben uns vom Hund als Arbeitstier auf der Jagd, beim Hüten oder Bewachen entfernt – und so auch ein Stück von der Natur. Diese Nähe zur Natur gibt der Hund uns zurück. Er passt sich unseren Lebensumständen an, geht mit uns durchs Leben. Diese bedingungslose Bindung macht uns glücklich.