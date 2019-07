Homöopathie bei Tieren

In der Stadler Wohnung ist alles für den Hausbesuch des Tierarztes vorbereitet. Der Esstisch ist mit einem grossen Badetuch zugedeckt, darauf verteilt liegen ein paar Häppchen Katzenfutter. Kater Garfield begrüsst die Eintretenden neugierig und vor allem entspannt.



So als wollte er bestätigen, was Tierarzt Klaus Möhl bei der Anfahrt erzählt hat: «Untersuche und behandle ich die Tiere in ihrer vertrauten Umgebung, ist dies in der Regel für alle Beteiligten stressfreier.»