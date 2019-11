Hier wachsen in fünf Lebenswochen unsere Pouletschenkel heran

Einen Pouletmastbetrieb im Zürcher Unterland zu finden, war gar nicht so einfach. Weder der Verband der Schweizer Geflügelproduzenten noch der Kanton wollten oder durften Auskunft geben, woher die Pouletbrüstchen und –schenkel auf unseren Tellern stammen. Die Branche scheint nicht besonders auf Publizität erpicht zu sein. Womöglich befürchtet sie Kritik aus Tierschutzkreisen. Über Umwege gelangten wir schliesslich an einen Betrieb, der bereit war, dem ZU einen Einblick zu gewähren.



Auf einer Anhöhe oberhalb von Oberweningen ist der Stall bereits von Weitem zu sehen. Der Ventilator deutet darauf hin, dass hier drinnen Tiere leben, die frische Luft benötigen. Der Wintergarten ist zurzeit leer. «Die Tiere sind noch zu jung, um ins Freie zu gehen», erklärt Landwirt Hans Hirt. Zurzeit seien sie erst knapp zwei Wochen alt. Auslauf in den gedeckten Wintergarten erhalten sie ab dem 22. Lebenstag, vorausgesetzt, es ist nicht zu kalt draussen.



Bevor wir in die Halle gelassen werden, stehen strenge Hygiene-Massnahmen an: Wir ziehen einen Einweg-Mantel über, decken die Haare mit einer Haube ab, waschen und desinfizieren die Hände und schlüpfen in Gummistiefel, die am Eingang in einer Wanne mit Desinfektionsmittel bereit stehen. Dann treten wir vorsichtig ein, um die Tiere nicht zu erschrecken. Am Boden, auf ein paar Zentimetern weicher, brauner Einstreu, wuseln tausende flauschig-gelblicher Küken durcheinander. Sie picken Futter aus den Trögen, trinken mit ihren Schnäbeln an den Öffnungen der Wasserleitung, riechen aneinander oder staksen auf die leicht erhöhten Bänke. Es ist warm. Fast 25 Grad gibt das Thermometer an. Ein stetiges Zwitschern, das leise Surren der Lüftung und zwischendurch ein leichtes Dröhnen der Fütterungsmaschine bilden einen besonderen Klangteppich.