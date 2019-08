Esel lassen sich nicht manipulieren

Die vier Esel, die in der idyllischen Umgebung der Arche Therapie Bülach leben, sind zwischen anderthalb und zwei Jahre alt. «Sie sind noch jung und können deshalb erst an der Leine geführt und noch nicht für Parcours eingesetzt werden», erklärt Betriebsleiterin Doris Wilkens. Sie hat mit ihrem Fachwissen für soziale Integration das Konzept der tiergestützten Therapie mitentwickelt. «Seit vielen Jahren arbeiten wir hier mit Eseln.» Langjährige Suchtpatienten im Alter zwischen 25 und 50 Jahren wollen in der Arche Bülach von ihrer Abhängigkeit loskommen. Die Aufenthaltsdauer beträgt zwischen sechs Monaten und zweieinhalb Jahren.



Stall reinigen und Fell striegeln



Die 26-jährige Jenny und der drei Jahre ältere Yves wollten sich unbedingt um das Wohl von Speedy, Leo, Lord und Otti kümmern. Sie bezeichnet ihre Schützlinge als «eigenwillig und verfressen». Ihre Schicht dauert von 8.30 bis 11.45 Uhr. «Wir misten den Stall aus, striegeln die Tiere und geben ihnen Futter.» Am Montag stehe jeweils eine Grossreinigung auf dem Programm, dann müsse alles besonders gut geputzt werden.



Jenny empfindet den Umgang mit den vier Eseln entspannend. Sie gibt zu, dass sie oft keine Lust hatte, am Morgen aufzustehen. «Wenn ich aber weiss, dass die Tiere auf mich warten, habe ich kein Problem rauszugehen», sagt sie. Sie sei froh, dass sie in der Arche mit Tieren arbeiten könne. «Diese Aufgabe hat mich am meisten angesprochen.»