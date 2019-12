Die zwei liebsten Bilder der ZU-Fotografen

Real oder inszeniert? – Das ist die grosse Frage der Fotografie.



Als ich am Helikopterspotterplatz am Flughafen Kloten die Flugzeuge der ankommenden WEF-Teilnehmer fotografierte, tauchte eine schwarze, grosse Limousine auf. Ebenfalls schwarz Gekleidete mit Headsets und Sonnenbrille stiegen aus, gefolgt – zu meiner Überraschung – vom Ex-Präsidenten der Ukraine, Petro Poroschenko. Die Bodyguards postierten sich so, wie man es aus amerikanischen Agententhrillern kennt. Etwas abseits der Gruppe stand ein Bodyguard mit einem grossen Regenschirm, obwohl die Sonne schien. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass die ganze Show nur für uns Zuschauer inszeniert wurde – eine inszenierte Realität.



Im zweiten Bild geht es um eine gross angelegte Rettungsübung mit dem Spital Bülach und weiteren Einsatzkräften. Ein Minibus ist in eine Gruppe Personen hineingefahren und hat fast alle verletzt. Die Figuranten liegen überall verstreut auf der Fahrbahn, einer mimt sogar einen Toten. Gerade um dieses Bild gab es eine grosse Diskussion in der Redaktion. Darf man dem Leser auf dem Frühstückstisch so ein Bild zeigen, wo doch wohl die meisten Leser schon solche Crashbilder in Videogames, Actionfilmen oder in den sozialen Medien gesehen haben? In diesem Bild passiert das Umgekehrte wie im ersten Bild: Es ist eine realistische Inszenierung.



Ich glaube, dass die Menschen nur das sehen, was sie sehen wollen.