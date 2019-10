Die Schildkröten von Rümlang

Ein gut strukturiertes und ausbruchsicheres Freilandgehege mit Schutzhaus, im besten Fall mit Überwinterungsmöglichkeit, ist die ideale Lösung für die gepanzerten Tiere.



Wichtig für die Schildkröten ist, dass sie ihren Winterschlaf ungestört an einem geeigneten Ort halten können. Ungefähr ab Ende September, wenn die Temperaturen fallen, brauchen sie eine am besten konstant kühle und genügend feuchte Rückzugsmöglichkeit. «Manche Leute legen sie in die Gemüseschublade im Kühlschrank», sagt Brienza. Diese sei aber nur bedingt geeignet, weil die Gefahr des Austrocknens besteht.



In der Stiftung in Rümlang kümmern sich die Angestellten um die Winterschlaf-Vorbereitung für Morla, den über 50 Jahre alten Rocky, den 10-jährigen Pfüdi, Fritzli, der etwa 20-jährig und Rosa, der einzigen weiblichen Schildkröte, die auch schon über 80 Jahre alt ist. «Ungefähr Ende September, Anfang Oktober machen wir sie für den Winterschlaf bereit.» Auch dieses Prozedere sei Privatpersonen, die Schildkröten halten, oft zu wenig bewusst.