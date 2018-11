Der FC Niederweningen als Musterschüler

Gruppe 4 / Rang 7 / 10 Spiele, 15 Punkte

Der FC Embrach enttäuscht etwas in der Meisterschaft und brilliert im Cup. Im Kampf um Punkte gingen schon fünf der bisherigen zehn Spiele verloren. Dafür begeisterte die Mannschaft von Trainer Jürg Stücheli wie in der Saison zuvor im Cup. In der ersten Runde warf der Cupfinalist der Spielzeit 2017/18 Zweitligist Regensdorf aus dem K.o.-Wettbewerb. In der zweiten Runde besiegten die Unterländer den aktuellen Cupsieger Greifensee. Vorgestern Donnerstag setzte sich Embrach in Glattfelden im Penaltyschiessen durch.