Den Baudenkmälern auf der Spur

Im Kontext dieser Aufarbeitung spürt das junge Forschungsteam der Universität Zürich verschiedenste Quellen auf. Einen Grossteil davon finden sie in Archiven: die Lagerbücher der Brandversicherung beispielsweise, die seit 1812 existieren, aber auch alte Urkunden und Pläne oder neuere Zeitungsartikel sowie Fotos und Luftaufnahmen. Dann suchen sie auf Ortsbegehungen nach interessanten architektonischen Spuren. Schliesslich trägt auch die Bevölkerung zum Buch bei. Denn: «Wir suchen in jeder Gemeinde den Kontakt zu ortskundigen Personen, die sich mit der Geschichte des Dorfs auskennen. Auch der Kontakt mit Hauseigentümerinnen und -eigentümern ist für uns sehr wertvoll», sagt Regula Crottet.



Ein seltener Bau in Stadel



Im Fall Stadel haben sie während eines Rundgangs mit Alt-Gemeindeschreiber Richard Kälin den Tipp erhalten, dass die Bergstrasse 2 etwas Besonderes sei. Das Bauernhaus fällt bereits durch seine teilweise noch vollständig in Holz erstellte Rückfassade auf, die auf ein hohes Baualter hinweist. Am Aussenbau liess sich beim Rundgang jedoch nicht erkennen, dass sich im Innern das Holzgerüst eines Mehrreihenständerbaus – wohl aus dem 16. oder 17. Jahrhundert – verbirgt. Mehrreihenständerbauten, die in dieser Ausprägung nur in der Stadt Zürich und der Region um Zürich vorkommen, gehören wie die sogenannten Hochstudbauten zu den ältesten erhaltenen Bauten der Region und sind nur noch selten vorhanden. «Dieser Bau gehört bisher zu unseren Highlights», erzählt Regula Crottet, als sie an diesem Nachmittag im Dachstock steht. «Wir sind hier hochgestiegen und fanden nur noch: Wow!»