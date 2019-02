In der Wohnung von Familie Sieber herrscht Hochbetrieb. Li Sieber, die gemeinsam mit Sohn Victor und Ehemann David im Zürcher Unterland lebt, hat vergangenen Sonntag chinesische Freundinnen und Freunde zu sich nachhause eingeladen, um das Chinesische Neujahr (siehe Infobox) zu feiern. Zwei von ihnen stehen in der Küche und bereiten in sorgfältiger Handarbeit Dumplings zu. Den Teig wallen sie in kleine Kreise aus, bevor sie die Füllung - Schweinefleisch, Gemüse und Gewürze - dazugeben und die Teigtaschen gekonnt falten.



Derweil sind Li Sieber und die anderen Gäste im Wohnzimmer. Sie sprechen über unterschiedliche Traditionen in unterschiedlichen Regionen ihres Herkunftslandes. «An Silvester geht meine Familie, die im Süden von China lebt, nach dem Abendessen auf den Markt und kauft Blumen. Das bringt Glück», berichtet die Gastgeberin. «Wir haben ganz andere Bräuche. Wir gehen vor Neujahr auf den Friedhof und legen Essen auf die Gräber von verstorbenen Familienmitgliedern», entgegnet Gaocai Yang, der aus dem Norden des Landes stammt. Damit zeige man den Toten, dass man sie nicht vergessen hat.



«Es herrscht ein Ausnahmezustand»



Da in der Schweiz verhältnismässig wenige Chinesen leben, gegen 20000, und es entsprechend auch keinen «Chinatown» gibt, wie es etwa in London oder New York der Fall ist, hat Li Sieber die private Feier organisiert. Das wichtigste an diesem Feiertag sei, darüber sind sich alle Anwesenden einig, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen und gut zu essen. «Chinesisches Neujahr ist für uns wie Weihnachten», vergleicht Li Sieber. Dennoch: Sie feiert im Zürcher Unterland, nicht in Guang Zhou, wo ihre Verwandtschaft lebt. Dies liege am enorm hohen Verkehrsaufkommen, das zu dieser Zeit herrscht. Zudem bleiben auch viele Geschäfte, Firmen und Behörden geschlossen. «Es herrscht ein Ausnahmezustand, es ist einfach alles ein bisschen anders», weiss Sohn Victor Sieber. Den Schweizer Silvester, also den Jahreswechsel nach gregorianischem Kalender, verbringt die dreiköpfige Familie dafür meist in China. «In den Städten ist es mehr und mehr Trend, das auch zu feiern», fügt der Schüler hinzu.