Dank 40-minütiger Operation zum schmerzfreien Ellbogen

Urs Ogg aus Watt will das Leben geniessen und sich nicht mit Gelenkschmerzen abfinden. Deshalb hat er sich in die Obhut von Patrick Vavken in der Adus-Klinik begeben. Der orthopädische Chirurg hat in einer 40 Minuten dauernden Gelenkspiegelung die arthritischen Veränderungen aus dem Ellbogen des Patienten entfernt.

Kurz bevor der 67-jährige Urs Ogg eine Narkose bekommt, verkündet er aus dem Spitalbett der Adus-Klinik in Dielsdorf: «Ich fühle mich gut und habe volles Vertrauen, dass die OP gelingt.» Es ist nicht der erste Eingriff, den er an einem Gelenk machen lässt. «Es verlief immer alles erfolgreich, nachher waren die Schmerzen weg», sagt er. Deshalb sei er zuversichtlich, dass auch diesmal alles positiv herauskomme. Das war am Morgen des 12. Februar.



Heute bewegt sich Ogg fast schon wieder so, wie es möglich war, bevor die Schmerzen immer stärker wurden. Er arbeitet wieder wie vor den Schmerzattacken. Den linken Arm kann er zwar noch nicht wieder ganz strecken, aber er ist zuversichtlich, dass es nicht mehr lange dauert, bis er wieder ganz ohne Einschränkung einsatzfähig ist.



Die Schulter war vor einem Jahr dran



«Wieso soll ich mich mit Schmerzen abfinden, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass sie verschwinden?» Für Ogg ist das eine rhetorische Frage. Vor einem Jahr hatte Patrick Vavken, Facharzt für Orthopädie mit Schwerpunkt Schulter und Ellbogen an der Adus-Klinik in Dielsdorf, bereits einmal operiert – damals an der Schulter. Er hat sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet, überlässt aber die Entscheidung für den Eingriff den Patienten selber. «Ich zeige auf, was möglich ist», sagt er. Manchmal seien die Betroffenen sofort bereit für eine Operation, andere brauchten Bedenkzeit. «Manche kommen wieder, wenn die Schmerzen immer stärker werden und die Einschränkungen zunehmen.»



Für den Arzt ist das Wiedererlangen von Lebensqualität das wichtigste Kriterium, eine OP an Gelenken durchzuführen. Zum Beispiel, wenn diese durch Arthrose immer mehr an Beweglichkeit einbüssen. Die positiven Auswirkungen auf sein Leben nach der Schulter-OP haben Ogg darin bestärkt, auch etwas gegen die Schmerzen im Ellbogen machen zu lassen.



«Ich bin Landwirt und muss mich bewegen können», erklärt der Watter. Schmerzen würden ihn bei seiner Arbeit behindern. Als er im Dezember des vergangenes Jahres, mitten in den Vorbereitungen für Weihnachten – Ogg verkauft auf seinem Hof Christbäume –, stechende Schmerzen im linken Arm verspürte, gab ihm das zu denken. «Ich hatte keine Kraft mehr, konnte kaum mehr etwas auf den Anhänger laden.» Zuerst versuchte der Landwirt es mit Kortisonspritzen. Damit war er zwar sofort wieder einsatzfähig, doch die Schmerzen kehrten zurück.



Noch ein paar Jahre gut leben



Urs Ogg sagt, er sei körperlich noch fit, deshalb wolle er sich nicht einschränken lassen, weil ihm etwas wehtut. «Ich will noch ein paar Jahre gut leben.» Vavken bestätigt, dass sich sehr oft noch etwas machen lasse. Er freut sich für jede Person, der es nach einer OP wieder besser geht. «Viele weichen jahrzehntelang aus. Manchmal ergeben sich daraus Folgeschäden, weil jene Gelenke, die bis anhin problemlos funktionierten, falsch belastet werden.»



Der Arzt hat langjährige Erfahrung in der Gelenkchirurgie, vor allem auch in der Arthroskopie, der sogenannten Schlüssellochchirurgie. Diese wandte er auch im Fall von Ogg an. «Trotz Erfahrung muss man immer aufmerksam sein und auf Kleinigkeiten achten», sagt er. Jede OP sei Teamwork, und er vertraue seinen Leuten in der Adus-Klinik vollumfänglich.