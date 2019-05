«Der Glaube ist für mich nicht nur in der Kirche, er ist überall»

Während für viele Ostern schon wieder Geschichte ist, hat für Angela Simantirakis aus Kloten vergangenen Montag die Karwoche gerade erst begonnen (siehe Infobox unten links). Sie besucht die Abendmesse in der griechisch-orthodoxen Kirche in Zürich – es ist die einzige in der Region. Das imposante Gebäude liegt oberhalb der Limmat an der Rousseaustrasse und besticht äusserlich durch die grosse Kuppel, die von einem Kreuz geschmückt wird. Die Unterländerin mit griechischen Wurzeln betritt die Kirche, bekreuzigt sich, geht direkt auf die Ikone des heiligen Dimitrios zu – die Kirche ist nach ihm benannt – und küsst diese.



Das Verehren von Heiligenbildern ist ein wichtiger Bestandteil des orthodoxen Glaubens. Angela Simantirakis begrüsst einige Bekannte und bewegt sich vom Eingangsbereich in Richtung Kircheninnenraum, wo die Farben Rot und Gold dominieren. Verschnörkelungen zieren die Bilder an den Wänden, an der sehr hohen, runden Decke prangt ein grosses Jesusgemälde.



Die Messe auf Altgriechisch



Pünktlich um 19 Uhr eröffnet der Chor, der an diesem Tag aus vier Männern und vier Frauen besteht, die Messe. An anderen Tagen seien es mehr als doppelt so viele, einige seien gerade in den Ferien in Griechenland, sagt Emmanuel Simandirakis, Pfarrer der Kirchgemeinde Agios Dimitrios. Er stammt, wie auch Angela Simantirakis, aus Kreta. «Wir sind entfernt verwandt und haben ursprünglich den gleichen Nachnamen, der jedoch in der Übersetzung leicht verändert wurde», erklärt sie. Der Grieche lebt seit 1967 in Zürich und ist damit amtsälteste Pfarrer aller östlichen Kirchen in der Gegend.



Zu Beginn des Gottesdienstes sind etwa 40 Gemeindemitglieder anwesend, im Lauf der Stunde stossen immer mehr dazu, bis zum Schluss fast doppelt so viele da sind. Sie kommen rein, bekreuzigen sich, küssen die Jesus-Ikone. Ein paar zünden noch eine Kerze an, bevor sie sich einen Platz in den Reihen suchen. Die Messe ist eine sehr ungezwungene Angelegenheit, ein Kommen und Gehen. Die persönliche Verbindung zum Glauben scheint im Zentrum zu stehen. Während sich einige herausgeputzt haben, tragen andere Alltagskleidung.



Das Thema der Predigt, die auf Altgriechisch abgehalten wird, ist der Weg von Jesus Christus zum Kreuz, wie der Pfarrer im Nachhinein erklärt. «Wir wollen die Texte nicht übersetzen, weil dann die Melodie der Sprache verloren geht», sagt er.