Viel Handarbeit für den goldenen Saft

Für Heinrich Marthaler hat eine arbeitsintensive Zeit begonnen. Einmal pro Woche wirft er seine Saftpresse an und produziert Literweise Süssmost. Dieses Jahr hat die Most-Saison sogar noch früher angefangen als sonst. Schon am 10. August verarbeitete der Däniker die ersten Gravensteiner. Normalerweise ist dies erst Ende August oder Anfang September der Fall. «Der heisse und trockene Sommer hat die Äpfel sehr süss gemacht und gleichzeitig dafür gesorgt, dass sie früher von den Bäumen fallen», erklärt er.



Gemeinsam mit Tochter Sandra kippt er eine Holzkiste voll mit Äpfeln in die grosse Maschine. Dort werden die Früchte gewaschen und danach «wie an einer überdimensionierten Bircherraffel» gerieben. Danach laufen sie durch die Siebbandpresse. Der ganze Prozess dauert nur ein paar Minuten. Weil Sandra Marthaler zurzeit Ferien hat, hilft sie an diesem Morgen beim Mosten mit. Sie schätzt die Arbeit auf dem elterlichen Hof, zumal sie in ihrem Job in einer Textilreinigung normalerweise drinnen arbeitet. «Ich mache das sehr gerne, bin hier aufgewachsen und kenne diese Arbeiten von klein an», sagt sie und füllt bereits die erste Ladung des goldenen Safts ab.



Alte Sorten geben Geschmack



Noch sind die Mengen, die Heinrich Marthaler an einem Tag zu Most verarbeitet, überschaubar. Von Woche zu Woche werden es nun aber mehr. Auf seinen 60 Hochstammbäumen wachsen ganz verschiedene Äpfel. Unter anderem auch alte Sorten wie Sauergrauech, Usterapfel, Berner Rose oder Bohnapfel. Die einen sind früher reif, andere später, manche geben viel Saft, andere weniger. Je nachdem welche Sorte im Saft überwiegt, variert auch der Geschmack. Kaufen kann man Marthalers Most direkt ab Hof – oder man probiert ihn im Däniker Restaurant Frohsinn. «Allgemein wird mein Most sehr geschätzt», weiss er.



Mosten gibt Hornhaut



Heinrich Marthaler arbeitet zu 80 Prozent als Werkführer bei der Gemeinde Dänikon und betrachtet das Mosten als ein Hobby. Neben der Süssmost-Hestellung gibt es aber auch noch andere Beschäftigung, denen er gerne nachgeht, wie etwa das Fagott-Spielen. Dieses leidet in der Most-Saison aber etwas. «Durch die viele Handarbeit wie zum Beispiel das Anfassen der heissen pasteurisierten Beutel bekomme ich viel mehr Hornhaut an den Fingern. Das ist eher unpraktisch für das Fagott-Spielen», sagt er mit einem Schmunzeln.