Ein Brenntag mit der alten «Schnapsi»

Früher ging es meist auf nahe gelegene Höfe und in die umliegenden Weiler, heute öfter an einen Kulturanlass oder auf ein Dorffest in der Umgebung. Schmunzelnd meint Schafer: «Am anstrengendsten beim Brennen ist jeweils das ‹Schnurre›».



An diesem nebligen Herbstmorgen hat Schafer die dampfende Destillerie hinter seinem schmucken Bührer-Traktor mit Jahrgang 1956 auf dem Vorplatz des Gasthofs zum Steinenkreuz in Rüdlingen gezogen. Hier gilts nun ernst. Als Ausgangsmaterial zum Brennen verwendet er für einmal keine vergorenen Früchte, sondern ganz einfach Bier. Daraus soll nun ein Bierbrand werden. Sobald das lange Rohr des Kamins montiert ist und alle Utensilien an ihrem Platz befestigt sind, heizt der Fachmann den Brennofen ein.



Auf einer Plakette eingraviert erkennt man bei genauerem Hinsehen «SH 018». Es ist die Zulassungsnummer von anno dazumal – kein unwichtiges Detail, sondern die offizielle Registratur. Denn in der Alkoholproduktion ist hierzulande noch immer alles sehr strikt reguliert. Damit der Rüdlinger Brennmeister heute überhaupt ans Schnapsbrennen denken darf, musste er seine Absicht vorgängig bei der Eidgenössischen Zollverwaltung anmelden. Wer schwarzbrennt, muss mit harten Strafen rechnen. «Die nehmen das sehr ernst», weiss Schafer. Als er bei der Renovation eine Plombe unerlaubt entfernte, sei ihm daraus fast ein Strick gedreht worden. Schliesslich sei er gerade noch davongekommen. Andere wurden für ähnliche Vergehen schon mit mehreren Tausend Franken gebüsst.



In einer blauen Kunststofftonne stehen die 60 Liter Malzgebräu bereit. Mit einem alten Kupferschöpfer giesst Schafer das Bier nach und nach in de Brennbehälter. Im darunterliegenden Ofen knistert das Feuer. Jetzt heisst es abwarten, bis genügend Hitze in der von einem Wasserbad umgebenen Brennblase entsteht. Geduld ist gefragt. Dabei gilt es den Vorgang im Auge zu behalten und bereit zu sein.



Damit er überhaupt selber brennen darf, musste der gebürtige Zürcher, dessen Eltern beide aus Kloten stammen, 2008 einen Lehrgang absolvieren. Das brachte dem Pensionär die benötigte Brennlizenz ein. Als Lehrmeister fungierte ein professioneller Brennmeister der Brennerei Zimmerli in Hallau. Vor seiner Pension hatte der gelernte Flugzeugmechaniker nie Schnaps gebrannt. Für die damalige Swissair-Tocher SR-Technics flog er stattdessen um die ganze Welt und stand auf fast allen Kontinenten für die Luftfahrt im Einsatz.